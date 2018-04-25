Медведев в четверг проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг проведет последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе, сообщили РИА Новости источники в социальном и экономическом блоках правительства, а также в нескольких министерствах.
Источник в экономическом блоке кабмина также сообщил, что до инаугурации президента РФ 7 мая больше заседаний правительства не будет. "В этот четверг будет последнее", — сказал он.
Эту информацию подтвердили представители двух министерств.
Кроме того, по словам источников, после этого заседания Медведев сфотографируется с вице-премьерами и министрами, работавшими с ним прошедшие 6 лет.