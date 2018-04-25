Косачев рассказал о задачах нового российского правительства

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новому правительству, сформированному после инаугурации президента РФ, предстоит решать вопросы притока инвестиций, развития экспортноориентированных отраслей, а также защищать интересы России за рубежом, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Кроме того, в числе приоритетов — "не допускать ущерба для России в результате политики сдерживания Запада, включая санкции, попытки дискредитации РФ как партнёра, продавливание альтернативных проектов без участия России в сферах транспорта и энергетики", заключил Косачев.