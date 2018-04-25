Косачев рассказал о задачах нового российского правительства

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новому правительству, сформированному после инаугурации президента РФ, предстоит решать вопросы притока инвестиций, развития экспортноориентированных отраслей, а также защищать интересы России за рубежом, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, кабинету министров предстоит "обеспечивать продвижение российских национальных интересов, прежде всего экономических, за рубежом, содействовать притоку зарубежных инвестиций и технологий в российскую экономику, поддерживать экспортноориентированные отрасли, а также проекты научного и культурного сотрудничества".

Кроме того, в числе приоритетов — "не допускать ущерба для России в результате политики сдерживания Запада, включая санкции, попытки дискредитации РФ как партнёра, продавливание альтернативных проектов без участия России в сферах транспорта и энергетики", заключил Косачев.