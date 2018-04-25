ЕР присоединится к первомайским шествиям Федерации независимых профсоюзов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" 1 мая примут участие в шествиях и митингах совместно с Федерацией независимых профсоюзов России, сообщила пресс-служба партии в среду.

"24 апреля президиум генерального совета "Единой России" принял решение принять участие в проведении 1 мая совместно с Федерацией независимых профсоюзов России праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда. Традиционно представители партии "Единая Россия" принимают участие в праздничных шествиях и митингах по случаю 1 мая в Москве и регионах страны", — сообщили в партии.

Среди лозунгов, с которыми единороссы планируют принять участие в шествии, в том числе: "Будущее страны зависит от каждого!", "За новые рабочие места!", "За справедливость и социальную поддержку!", "Россия — страна возможностей!", "Не страшны санкции пока в единстве нация!", "Молодым — работу! Пожилым — заботу!".