В России за год уволили более 100 чиновников из-за конфликта интересов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Свыше 100 чиновников было уволено в России в 2017 году в связи с конфликтом интересов, сообщил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов.

"К дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тысячи должностных лиц, и 101 работник был уволен в связи с утратой доверия. Это высшая мера дисциплинарного наказания для чиновников", — сказал Юсуфов на Седьмом Евразийском антикоррупционном форуме.

Он напомнил, что с этого года действует требование по введению реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в том числе и из-за конфликта интересов.

"Эти лица будут заноситься в соответствующий реестр с тем, чтобы была видна при поступлении на другие должности государственной службы и в других органах предыстория выполнения ими норм антикоррупционного законодательства", — добавил Юсуфов.

В прошлом году, по его словам, выявлено 245 тысяч нарушений закона о противодействии коррупции, около трети из них относятся к нарушению обязанности предоставлять сведения о доходах.