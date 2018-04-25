Сторонники ЕР считают, что партии нужен ребрендинг и новые лидеры из народа

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Политической партии "Единая Россия" необходимо обновление, ребрендинг и поиск лидеров из народа, на местах, сказала в среду председатель Челябинского регионального координационного совета сторонников партии Светлана Яремчук.

"Партия должна видеть людей и видеть их возможности. Если мы хотим, чтобы в партии были люди, которые что-то хотят сделать для партии, надо выявлять таких людей, и тогда они будут вести за собой. Нужно найти тех лидеров в регионах, которые будут работать "в полях", с людьми. Также нужно формировать имидж партии", — сказала Яремчук при проведении региональной партийной дискуссии "Единая Россия. Направление 2026" в Челябинске.

По ее словам, формирование имиджа партии – это работа не только со СМИ, но и с новыми медиа, в интернете. "Человек идет за человеком, а не за проектом, он будет в партии, если увидит, что там конкретные люди", — добавила Яремчук.

Кроме того, по ее мнению, партии необходим ребрендинг – уход от тяжеловесности и пафоса.

Другие участники региональной дискуссии также отметили, что партии необходимо сформировать более понятную для граждан идеологию, деятельность партии должна быть открытой, доступной для общества с возможностью обратной связи с жителями.

"У партии нет обратной связи в информационном пространстве. Например, нет формата прямой видеотрансляции мероприятий, а ведь это отклики, комментарии, высокое доверие", — считает член правления Союза журналистов Челябинской области Сергей Филичкин.

По словам секретаря регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимира Мякуша, целью дискуссий является обновление партии, и главное здесь – приблизить партию к народу, учитывать мнение жителей в своей работе. "Они (жители) покритиковали бы нас и дали рекомендации", — сказал он, отметив, что подобные дискуссии должны продолжиться в постоянно действующем формате.