В России возросло количество случаев конфликта интересов среди чиновников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские прокуроры в 2017 году выявили на 30% больше случаев неурегулирования конфликта интересов в сфере госуправления, сообщила в среду ректор Университета прокуратуры РФ Оксана Капинус.

"Ежегодно прокурорами выявляется несколько тысяч фактов неурегулирования конфликта интересов (в сфере государственного управления). В 2017 году их количество по сравнению с предыдущим годом выросло на 30% — из 2,4 тысяч до 3,1 тысячи", — сказала Капинус на Седьмом Евразийском антикоррупционном форуме.

По ее словам, широкое распространение получили такие проявления конфликта интересов, как финансирование за счет бюджета аффилированных с государственными служащими коммерческих структур, необоснованная и часто убыточная передача государственного имущества в их управление. Также, как заявила ректор, не решена проблема сферы закупки для государственных нужд.

Капинус указала, что чаще всего прокуроры выявляют нарушения закона, связанные с участием в заседании конкурсных и иных комиссий лиц, имеющих личную заинтересованность в размещении заказа, в том числе "размещении заказа в организациях, аффилированных с руководителем соответствующих органов, а также нарушения, связанные с осуществлением заинтересованными лицами функций государственного управления такими организациями". Также она сообщила, что распространенными стали случаи, когда в подчинении у госслужащих находились близкие родственники.