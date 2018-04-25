В Госдуме рассказали о процедуре утверждения предложенного Путиным премьера

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутаты, вероятнее всего, утвердят кандидатуру на пост российского премьера на следующий день после инаугурации президента, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Он напомнил, что в 1998 году даже намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера, и лишь в сентябре было найдено компромиссное решение и на пост председателя правительства был назначен Евгений Примаков.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.