МИД рассказал о последствиях отказа США от ратификации ДВЗЯИ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ США от намерения ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и позиция Вашингтона в этом вопросе откроет путь гонке ядерных вооружений, заявил МИД РФ.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

"Отказ США от намерения ратифицировать ДВЗЯИ, официально подтверждённый в обновленном Обзоре ядерной политики, наносит серьёзный удар по договору, который подписан и ратифицирован подавляющим числом государств, включая Россию", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Внешнеполитическое ведомство отметило, что "планомерное создание в США условий для возможного возобновления ядерных испытаний заставляет усомниться, что США будут и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания". Данная линия Вашингтона не соответствует декларируемой им приверженности целям укрепления режима нераспространения ядерного оружия, отмечает МИД.

"Более того, на позицию США в данном вопросе могут ориентироваться другие ключевые для судьбы ДВЗЯИ государства, которые теоретически могут последовать примеру Вашингтона. Это неизбежно откроет путь гонке ядерных вооружений, предотвратить которую призван ДВЗЯИ", — заявило ведомство.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.