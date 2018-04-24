МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не смог бы занять пост министра, так как "это очень трудная работа", у него на это "не хватит нервов", он и на посту главы республики "еле справляется".

"Я — быть министром России в правительстве… Этот человек должен быть такой спокойный. Я не такой человек, это очень трудная работа. У меня и нервов не хватит на это. Я и здесь еле справляюсь. Я не люблю летать, я не люблю ездить, я не люблю в ожидании сидеть целыми днями в приемной или ездить туда-сюда, совещания. Это не мое", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, знает ли он, что его неофициально называют "министр исламских дел".

Говоря о своей роли в переговорах со странами арабского мира, Кадыров отметил, что готов и дальше неофициально помогать российскому МИД в налаживании неформальных отношений.

"Но необязательно я должен занимать какой-то пост", — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что ему удалось добиться возвращения задержанных в Ливии моряков только благодаря авторитету президента России Владимира Путина.

"Да, мы многих вытащили оттуда… Но у меня авторитета не хватило бы. Есть авторитет у президента страны (Владимира. — Прим. ред.) Путина. Поэтому то, что я делаю, я делаю, используя его авторитет. И если у меня получается, получается потому, что за спиной есть сильное государство", — подчеркнул Кадыров.