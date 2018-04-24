Кадыров назвал политическими играми разговоры о третьей мировой войне

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что западные политики не допустят начала третьей мировой войны, а все подобные разговоры являются "политическими играми" и попыткой "заработать очки".

"Если послушать новости или зайти в интернет, можно подумать, что завтра будет третья мировая война… Если хоть чуть-чуть есть ум, мудрость или дальновидность у (президента США Дональда) Трампа и других, они этого не допустят, потому что это большая ответственность. Сто процентов решиться на это у них даже личного мужества не хватит", — сказал Кадыров.

По его словам, Запад знает, что Россия – это великая держава.

"Это не Сирия, это не Ливия. У России богатая история. Мы не вчера родились, поэтому с нами, как с другими государствами, у них играться не получится. Если они тронут нашего гражданина или нашу территорию, они знают, что за это дорого заплатят", — добавил глава Чечни.

Он также отметил, что ситуацию нагнетают политики и пресса.

"Это больше пресса, больше политики зарабатывать себе очки. Телевидение или газеты, сайты, они привлекают себе аудитории. Это чисто политические игры. Народ живет, народ который хочет жить, утром на работу, вечером возвращается, ему нужна работа, жизнь", — добавил Кадыров.