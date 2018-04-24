Хантсман оценил масштабы сокращения американской дипмиссии в России

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что за последние месяцы численность персонала американских дипппредставительств в России сократилась на 70%.

Хантсман отметил, что сокращение численности дипломатов стало "самым большим препятствием". По его словам, штат уменьшился на 800 человек, что составляет около 70% от общего числа.

"Если бы речь шла об обычной деловой организации, это означало бы, что бизнес не может вести дела. Но нам приходится продолжать работать и выполнять функции", — сказал посол журналистам.

Хантсман впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родным штатом Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.