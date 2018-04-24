Посол США прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Американский посол в России Джон Хантсман прибыл во вторник в Приморье, сообщает генконсульство США во Владивостоке.
"Этот визит станет первой поездкой для посла Хантсмана в эту часть Российской Федерации. Во Владивостоке глава американской дипмиссии в России подробно ознакомится с работой генерального консульства США. В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" — дочерней компании американской корпорации "Эксон Мобил" и оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1", — говорится в сообщении.
"Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска, и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток", — говорится в сообщении генконсульства.