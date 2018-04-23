Россия не откажется от своей позиции во внешней политике, заявила Матвиенко

САРАЕВО, 23 апр – РИА Новости. РФ не откажется от своей позиции на международной арене, несмотря на развязанную против нее беспрецедентную информационную войну, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Против России развязана беспрецедентная информационная война. Провокация в британском Солсбери с делом отравления Скрипалей, постановочные фейки из сирийского города Дума, чтобы оправдать агрессию против суверенного государства — ракетно-бомбовые удары по Сирии, экономические санкции в отношении России – все это звенья одной цепи", — заявила Матвиенко в ходе выступления в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.

"Но все эти попытки тщетны, Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые поддерживает большинство стран мира", — добавила она.