В Кремле опровергли сообщения о скорой отставке главы Хакасии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения о том, что главу Хакасии Виктора Зимина планируется отправить в отставку.

Ранее издание РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю и властям региона, сообщило, что внутриполитический блок администрации президента выступает за отставку Зимина, однако окончательное решение еще не принято. Глава региона может покинуть пост после инаугурации президента. Алтайское СМИ "Банкфакс" заявило, что в случае отставки Зимина врио главы Хакасии может стать депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

"Информация об инициативе отставки главы Хакасии не соответствует действительности", — сказал собеседник РИА Новости во внутриполитическом блоке администрации президента РФ.

В ноябре 2017 года Зимин, возглавляющий Хакасию с 2009 года, говорил о намерении участвовать в выборах главы региона в 2018 году, "если ему будет оказано доверие президента России".