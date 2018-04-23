Зюганов отказался комментировать данные о возможном назначении внука

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал комментировать данные СМИ о возможном назначении его внука Леонида Зюганова бизнес-омбудсменом Москвы, отметив, что тот профессионально занимается вопросами предпринимательской и деловой активности в Мосгордуме.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что внук Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов может занять пост бизнес-омбудсмена в Москве. Зюганов-младший говорил газете, что переговоры были, но "никаких серьезных договоренностей" пока нет.

"Леонид возглавляет комитет по развитию промышленности, науки, предпринимательской и деловой активности. Это его профессиональная работа. Он готовил программу развития, проводил законы, у него свой совет, который этим занимается. Если речь идет о его профессиональной деятельности, то задавайте ему вопросы", — сказал РИА Новости Зюганов.