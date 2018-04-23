Врио новосибирского губернатора намерен участвовать в выборах главы региона

НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил о планах участвовать в губернаторских выборах осенью этого года.

В понедельник Травников вместе с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло посетил Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова (входит в холдинг "Сухой").

"Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, понимая, что ответ по сути начнет большую кампанию. Но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу, поэтому прямо скажу, что, безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго", — сказал Травников на встрече с коллективом авиапредприятия.

Врио губернатора отметил, что пообещал президенту РФ Владимиру Путину сделать так, чтобы жители региона почувствовали изменения к лучшему. "Жители Новосибирской области этого заслуживают, потому что здесь удивительные люди. Чем отличается сибиряк? Он отличается основательностью и, одновременно, напором. С такими людьми при правильном планировании и объединении усилий можно горы свернуть. Ну и, безусловно, сама территория очень уникальная и богатая не природными ископаемыми – не золотом, нефтью или алмазами, а именно традициями, опытом, знаниями", — сказал Травников.

Он сообщил, что за последние полгода правительство области разработало много планов по развитию региона совместно с представителями промпредприятий, общественниками, наукой и вузами. Многие эти планы, отметил врио губернатора, поддержаны руководством страны.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности. Досрочные выборы губернатора состоятся в сентябре. В январе в интервью РИА Новости Травников говорил, что в апреле примет решение, идти ли на губернаторские выборы. В конце марта врио губернатора сказал журналистам, что озвучит решение "несколько позже".

Как сообщалось ранее, о своем намерении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области заявил мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, отмечавший, что пойдет на это, если его поддержит партия и общественность. О Локте давно говорили как о наиболее реальном участнике губернаторских выборов в регионе. В конце марта этого года председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о его поддержке на губернаторских выборах.