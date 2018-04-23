В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несоответствие расходов доходам хотят сделать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Регламентирующий это законопроект уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности, пишет газета "Известия".
Поэтому законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий парламентария. В частности, заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов должно наказываться лишением мандата, а непреднамеренная ошибка в декларации грозит предупреждением, говорится в материале.
Кроме того, документ предлагает обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. Если депутат или сенатор не сможет объяснить несоответствие расходов и доходов специальной комиссии, материалы проверки направляются генеральному прокурору. За этим последует обращение в суд с заявлением о взыскании имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в пользу государства.