В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несоответствие расходов доходам хотят сделать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Регламентирующий это законопроект уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности, пишет газета "Известия".

Как пояснил изданию автор документа Анатолий Выборный, действующее законодательство приравнивает парламентариев к категории госслужащих. Однако для них предусмотрены гораздо более мягкие дисциплинарные наказания, нежели для чиновников. Например, госслужащий за предоставление недостоверных сведений будет уволен, а депутату или сенатору грозит только публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте палаты.

Поэтому законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий парламентария. В частности, заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов должно наказываться лишением мандата, а непреднамеренная ошибка в декларации грозит предупреждением, говорится в материале.

Депутат или сенатор может лишиться мандата, если действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, виновный также получит предупреждение.

Кроме того, документ предлагает обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. Если депутат или сенатор не сможет объяснить несоответствие расходов и доходов специальной комиссии, материалы проверки направляются генеральному прокурору. За этим последует обращение в суд с заявлением о взыскании имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в пользу государства.