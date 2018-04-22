Захарова рассказала об улучшении отношений с Грузией

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отношения России и Грузии постепенно улучшаются, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Когда в 2012 году правительство "грузинской мечты" проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

В частности, отметила она, восстановилась и многократно выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное и наземное транспортное сообщение, сняты действовавшие с 2006 года ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, бурно развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

"Надежда на улучшение отношений <…> не просто появилась, но и успешно реализовалась", — считает Захарова.

Она также выразила уверенность, что "дело Татунашвили" не сможет отбросить эти позитивные процессы.

"Это (улучшение отношений. — Прим. ред.) нравится далеко не всем в Грузии и особенно за ее рубежами. Неудивительно, что противники оздоровления российско-грузинских отношений ухватились за "дело Татунашвили". Но, несмотря на довольно циничные пропагандистские спекуляции вокруг этого вызывающего сожаление инцидента, отбросить отношения назад не получилось", — считает Захарова.

Что касается самого дела, то, по мнению Захаровой, обсуждать его грузинским властям надо с Южной Осетией напрямую.

Арчила Татунашвили задержали в Южной Осетии 22 февраля по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности и в причастности к убийствам мирных жителей в августе 2008 года. По данным МИД Южной Осетии, в СИЗО он напал на конвоиров и, завладев табельным оружием одного из них, пытался стрелять. Правоохранители, применив силу, обезвредили нападавшего. Из изолятора Татунашвили попал в больницу, где скончался. В КГБ Южной Осетии сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Тело Татунашвили во второй половине марта было передано грузинской стороне.

В марте парламент Грузии принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Основанием для нее стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть Татунашвили.

Согласно документу, до 15 июня правительство Грузии должно представить парламенту так называемый "список Отхозория — Татунашвили", в который войдут лица, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, нанесение тяжкого вреда здоровью граждан Грузии и за укрывательство этих преступлений. Парламент также призывает правительство принять меры по введению международными организациями и странами-партнерами всех возможных ограничений в отношении лиц, которые войдут в список.