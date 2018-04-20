В российском МИД рассказали об отличиях между ситуациями в Косово и в Крыму

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Между ситуацией в Косово и в Крыму есть ряд важных отличий, заявил заместитель директора Правового департамента МИД России Игорь Панин, выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Нерушимость государственных границ и право народов на самоопределение: юридические и политические аспекты" в Совете Федерации.

При отделении Косово Сербия имела легитимную, свободно избранную власть и была готова к переговорам, отметил Панин.

"В Крыму ситуация была обратная, в течение 20 лет статус Крыма деградировал, он сужался, в том числе путем отмены конституции. В условиях антиконституционной смены власти в Киеве и последующей за ней волны национализма существовала угроза того, что народ Крыма полностью лишится своих прав", — сказал Панин.

Декларация независимости Косово была принята временными институтами самоуправления Косово без учета мнения всего населения, тогда как вопрос о независимости Крыма был решен путем народного голосования.

Россия не вмешивалась в этот процесс, при этом в Косово Запад проводил многолетнюю политику поощрения сепаратизма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>