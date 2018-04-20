"Единая Россия" приостановила членство бывшего вице-спикера госсовета Коми

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Членство в "Единой России" бывшего вице-спикера госсовета Коми Игоря Леонова приостановлено из-за заведения на него уголовного дела, сообщили в пятницу в пресс-службе партии.

"В связи с возбуждением уголовного дела на Игоря Леонова в соответствии с уставом партии его членство в "Единой России" приостановлено", — сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы ЕР, бывший заместитель руководителя исполкома "Единой России" Леонов был задержан 18 апреля сотрудниками УФСБ по Коми в московском аэропорту "Шереметьево", в отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. "Уголовное дело в его отношении возбуждено в связи с деятельностью на его родине — в Коми, где он возглавлял Сосногорский район, являлся вице-спикером Госсовета и лидером регионального отделения партии власти", — утверждают в пресс-службе.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости не располагает.