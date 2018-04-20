Собянин провел прием пяти граждан по поручению президента

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел в пятницу личный прием пяти граждан по поручению президента РФ.

Первой к мэру обратилась старший консультант АО "Диалог-наука" Ксения Засецкая. Она сообщила градоначальнику о неудовлетворительном состоянии асфальтобетонного покрытия и освещения на отрезке Варшавского шоссе, который проходит по территории Щаповского и Кленовского поселений в ТиНАО.

"Я знаю эту проблему, это примерно в районе пересечения со строящимся ЦКАДом. График ремонта этого участка дороги откладывался из-за застройки. В этом году все будет заасфальтировано и сделано, и в следующем году по общему плану будет проведено освещение этой трассы", — ответил Собянин на обращение Засецкой.

Ремонт музыкальной школы им. Шостаковича

Второй к мэру обратилась генеральный директор ООО "Универсальная компания "Ладком" Елена Новожилова, чей ребенок посещает детскую музыкальную школу имени Шостаковича. Она сообщила, что здание школы, построенное в 1980-е годы, ни разу не ремонтировалось.

"Старые окна, полы изрядно износившиеся, музыкальные инструменты тоже хорошо бы было обновить, и внешний вид школы далеко не современный. Хотелось бы, чтобы школа соответствовала тому месту, где она находится — рядом с парком Кусково и Итальянским прудом", — добавила она.

"Обычные музыкальные школы, их около 150, находятся, к сожалению, не скажу, что в плохом состоянии, но они уже контрастируют по сравнению с тем, что происходит в самом городе. Мы договорились с руководством московских школ искусств, музыкальных школ, что мы создадим программу "Искусство детям", и максимально заменим музыкальные инструменты и оборудование школ, и, где необходимо, проведем капитальный и текущий ремонт. Поэтому я дам поручение и по вашей школе. Посмотрим, если потребуется капитальный ремонт, то займет больше времени, если можно будет обойтись текущим ремонтом, то мы сделаем в этом году", — сказал Собянин.

Установка мемориальной доски герою СССР

Председатель президиума Межрегиональной общественной организации содействия возрождению культурного наследия и развитию поколений, генеральный директор ООО "Вертикаль" Николай Горнаков обратился к мэру предложением установить мемориальную доску Герою Советского Союза летчику-истребителю Лидии Литвяк на доме 14/19 по улице Новослободская, в котором она проживала и из которого ушла на фронт. Он уточнил, что уже поведено собрание жителей, которые высказались за установку мемориала. "Ее пример и память о ней должны способствовать патриотическому воспитанию молодежи", — добавил он.

"Я направлю ваше обращение. Я думаю, что его удовлетворят", — заключил мэр.

Новый автобусный маршрут в ТиНАО

Менеджер проектов 1-й категории ЗАО "Эврика" Константин Попов обратился к мэру Собянину с просьбой организовать новый автобусный маршрут в ТиНАО от железнодорожной платформы "Рассудово" Киевского направления до деревни Зверево.

"Большинство жителей работают в Москве и добираются на электричке. Летом в хорошую погоду пройтись до платформы 3 км не проблема, но когда начинается зима, то добираться до платформы некомфортно", — пояснил житель.

"Мы в целом посмотрим на эту ситуацию, проведем необходимые работы, чтобы приспособить эту дорогу для общественного транспорта. И постараемся к осени запустить этот маршрут", — сообщил Собянин.

Пешеходный переход у детской школы танцев

Последним к градоначальнику обратился начальник управления АО "Коммерческий банк "Локо-Банк" Никита Титов, который попросил мэра помочь в организации пешеходного перехода в ЗАО рядом с детской школой танцев Todes.

"Парковка дома, в котором находится детская школа танцев, расположена в значительном удалении, под эстакадой. К ней ведёт асфальтированная дорожка, при этом она заасфальтирована только наполовину, оставшуюся часть приходится идти по камням. Вдоль дороги установлен знак "остановка запрещена", и парковочные рукава также отсутствуют для высадки пассажиров, получается, что люди волей-неволей вынуждены нарушать ПДД и перебегать дорогу в неположенном месте. Ближайший пешеходный переход расположен в значительном удалении", — пояснил он.

"За последние годы мы построили около 200 переходов: подземные, надземные, но они не везде целесообразны, но есть такие места, где, конечно, никакого надземного или подземного перехода строить нецелесообразно. К тому же каждый такой переход влечет и ограничение движения, вы знаете, насколько и без того проблемна ситуация с транспортом и пробками в Москве. Мы обязательно изучим эту ситуацию, я дам поручение благоустроить этот участок так, чтобы было комфортно останавливаться и переходить. По поводу перехода — обязательно рассмотрим внимательно, и если есть малейшая возможность, то это сделаем", — заключил Собянин.

Личные приемы населения мэр Москвы Сергей Собянин проводит ежегодно.