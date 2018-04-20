Россия не может желать провала встречи Трампа и Ким Чен Ына, заявил Лавров

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия не может желать провала ожидающейся встречи лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына, Москва приветствует проведение межкорейского и американо-северокорейского саммитов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем и предстоящий межкорейский саммит, который будет уже в апреле, и предстоящий в мае-июне, как сказал президент Трамп, американо-северокорейский саммит", — сказал Лавров.

"Мы не можем желать провала этой встрече", — подчеркнул министр, имея в виду саммит Трампа и Ким Чен Ына.

В то же время министр сравнил звучащие в преддверии саммита заявления с поведением боксеров перед боем. "И я думаю, знаете, когда перед началом серьезного разговора, как на ринг выходят боксеры, перед этим они взвешиваются и "петушатся" друг перед другом, а потом начинают уже бой. А после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга", — указал Лавров.

"Я не хочу прямой аналогии проводить, но поднять ставки перед началом серьезного разговора – это ведь не новость в мировой дипломатии. Посмотрим", — добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.

Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. В настоящий момент лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.

Трамп может встретиться на территории "третьей" страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

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