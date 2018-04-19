Вице-губернатор ЕАО Куренков уходит в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Вице-губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Алексей Куренков уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы правительства региона.

"Да, это правда, (увольнение – ред.),…по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, комментируя информацию об отставке Куренкова.

По словам представителя пресс-службы, постановление о назначении врио вице-губернатора еще находится в работе.

С 2015 по 2016 годы Куренков исполнял обязанности заместителя председателя правительства области – руководителя представительства правительства ЕАО при правительстве Российской Федерации. Затем он исполнял обязанности вице-губернатора региона, а в августе 2016 года был назначен на должность вице-губернатора ЕАО, в его обязанности входит руководство аппаратом губернатора и правительства области.