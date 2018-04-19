Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент — достаточно скоро — проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. По участникам и темам, которые будут подниматься и затрагиваться в ходе этого совещания, мы вас проинформируем", — сказал Песков журналистам.

Затем предстоит "сугубо рабочий день" — у президента будут встречи, внутренние совещания непубличного характера, добавил он.