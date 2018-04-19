Самым богатым в правительстве Подмосковья в 2017 году стал зампред Чупраков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самым богатым членом правительства Московской области в 2017 году стал заместитель председателя кабмина, представитель губернатора Подмосковья по экологии Александр Чупраков, его доход составил 9,7 миллиона рублей, следует из декларации.

Согласно декларации, опубликованной на сайте подмосковного правительства, в собственности у Чупракова земельный участок площадью 2,9 тысячи квадратных метров, садовый дом площадью 219 квадратных метров, хозяйственное строение площадью 40,7 квадратных метров и 1/3 доли квартиры площадью 175 квадратных метров. В пользовании у зампреда правительства есть здание площадью 308 квадратных метров. Все объекты недвижимости находятся в России. Транспортными средствами Чупраков не владеет.

Супруга Чупракова в 2017 году заработала на 4 миллиона больше мужа, ее доход составил 13,7 миллиона рублей.

Меньше всех в правительстве Подмосковья в 2017 году заработал зампред кабмина, руководитель главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров — его доход составил 5,8 миллиона рублей. В собственности у него земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, объект незавершенного строительства площадью 114,6 квадратных метров и два автомобиля BMW. В пользовании у Костомарова три квартиры площадью от 34 до 47 квадратных метров, земельный участок 596 квадратных метров и садовый дом площадью 36 квадратных метров.