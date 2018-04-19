Глава Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области ушел в отставку

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области принял отставку по собственному желанию главы района Алексея Харитонова, который станет замгубернатора Кузбасса, сообщил РИА Новости в четверг представитель районного парламента.

"Вчера на сессии была принята отставка главы района, который переходит на должность замгубернатора", — сказал собеседник агентства, уточнив, что экс-глава района будет курировать агропромышленный комплекс. В решении совета депутатов говорится, что отставка Алексея Харитонова принимается с 23 апреля.

Согласно еще одному решению депутатов, исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района назначен первый замглавы района Андрей Реванченко. В пресс-службе обладминистрации РИА Новости сообщили, что официальных данных о назначении Харитонова заместителем губернатора пока нет.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев 16 апреля уволил сразу четырех заместителей губернатора, в том числе и Елену Жидкову, курировавшую агропромышленный комплекс. Отставки он объяснил реорганизацией системы управления администрации Кемеровской области.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар" (объединяет угольные предприятия в Якутии).