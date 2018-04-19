Глава Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области ушел в отставку

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области принял отставку по собственному желанию главы района Алексея Харитонова, который станет замгубернатора Кузбасса, сообщил РИА Новости в четверг представитель районного парламента.
Согласно еще одному решению депутатов, исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района назначен первый замглавы района Андрей Реванченко. В пресс-службе обладминистрации РИА Новости сообщили, что официальных данных о назначении Харитонова заместителем губернатора пока нет.
Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар" (объединяет угольные предприятия в Якутии).