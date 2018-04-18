МГЕР создаст молодежные "группы быстрого реагирования" на уличные акции

КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" создаст группы быстрого реагирования, готовые выйти на уличные акции, в том числе в ответ на те или иные события и оппозиционные мероприятия — для этого несколько раз в год будут проводиться обучающие семинары и лагеря, сказал журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"Наша задача — научить молодежь быстро и организованно выражать свое мнение на улице различному ряду вопросов — естественно, в рамках закона. У нас будут проводиться несколько раз в год обучающие семинары и лагеря. Ближайший мы проведем в мае месяце в Подмосковье. В Москве — хотя такую задачу будем ставить в каждом региональном отделении, но упор, конечно, будем делать на миллионники и потенциально протестно активные города — будет сформирована группа, которая будет готова за час-два выйти в любую точку Москвы и выразить свое мнение", — сказал Давыдов, уточнив, что в группы будут входить 100-200 человек.

Давыдов уточнил, что, в частности, речь идет об Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. По его словам, те, кто войдут в такие группы, должны понимать политическую повестку, "уметь говорить, взаимодействовать со СМИ, выражать свое мнение". "Просто так, если не объяснять это и не учить выходить, просто так это не появляется", — сказал он.

В воскресенье под Казанью открылся молодежный образовательный форум МГЕР, который продлится до 21 апреля. Среди его участников волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также ряд молодежных лидеров стран СНГ — всего порядка одной тысячи человек. Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов "Единой Россия", политологами и журналистами, специалистами в области PR- и SMM-технологий, бизнес-тренерами. По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, "дорожные карты" развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.

Ранее Давыдов рассказал, что участниками форума был разработан проект "Волонтерский корпус МГЕР". "Молодая Гвардия" представлена во всех регионах России и 1638 муниципальных образованиях. При каждом отделении МГЕР будет создан волонтерский корпус.