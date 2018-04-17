Меркель призвала постоянно искать диалог с Россией

БЕРЛИН, 17 апр – РИА Новости. С Россией нужно разговаривать ради мирного урегулирования в Сирии, несмотря на конфликты и противоречия, все время искать диалог, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я выступаю за то, чтобы с Россией разговаривали. Если мы хотим достичь мирного урегулирования, в частности, в Сирии, то разговаривать с Россией необходимо. Россия будет фактором для урегулирования ситуации. Это означает – ясно обозначать конфликты и противоречия, но, с другой стороны, все время искать диалог", — сказала Меркель.