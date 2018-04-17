Элла Памфилова стала победителем конкурса "Менеджер года - 2017"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова стала победителем российского конкурса "Менеджер года — 2017", сообщается на сайте комиссии.

"Шестнадцатого апреля 2018 года председатель ЦИК России Элла Памфилова была объявлена победителем российского конкурса "Менеджер года – 2017", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы ежегодного конкурса — Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России — вручили ей бронзовую статуэтку Екатерины Великой. Кроме того, Элле Памфиловой также был вручен специальный приз "Экономической газеты", отмечается в сообщении.

"Мне очень приятно, что вы оценили мой скромный вклад в важнейшее событие – выборы президента России. Эта премия – награда и всем моим коллегам, с которыми мы вместе работали, понимая насколько это важное дело. Я считаю, что у нас удивительные люди, удивительный народ. Когда люди понимают, что важно для страны, они объединяют усилия", — приводятся слова обращения Памфиловой к организаторам конкурса.

Церемония награждения победителей XXI российского конкурса "Менеджер года – 2017" состоялось в Екатерининском зале Музея-заповедника "Царицыно".