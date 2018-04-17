Обвинения в хакерстве в адрес России несостоятельны, заявили в Кремле

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы, обвинившие российских хакеров во взломах сетевого оборудования, не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник министерством внутренней безопасности (МВБ) США по итогам расследования, проведенного совместно с ФБР и Национальным центром кибербезопасности Великобритании. При этом в нем никак не объясняется, какое отношение к этому имеет Россия.

"Я не могу, потому что мы не знаем, на чем основываются эти очередные обвинения. Как правило, такие обвинения уже с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям", — заявил Песков на вопрос, как Кремль может ответить на обвинения.

"По-прежнему никто не утруждает себя — ни наши коллеги в США, ни наши коллеги в Великобритании — поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации. Поэтому суть и характер, необоснованный характер этих обвинений — он никак не меняется. И, с нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались", — подчеркнул Песков.