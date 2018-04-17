Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что готов занять любую должность в новом правительстве.

"Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов — безусловно, эта должность будет востребована. Я говорю не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны",- сказал Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос о том, кем он себя видит после смены правительства

Он также отметил, что пока не обдумывал, чем займется после ухода из правительства

"У меня пока таких планов нет", — сказал вице-премьер.