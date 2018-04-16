Высший и генеральный совет ЕР проведут заседание 18 мая

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совместное заседание высшего и генерального советов "Единой России" запланировано на 18 мая, 26 апреля пройдет заседание экспертного совета партии, сообщил журналистам председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

"Предлагаю заседание (экспертного) совета провести 26 апреля. Считаю необходимым, чтобы экспертный совет представил свои материалы и рекомендации во второй половине мая. Также планируется провести 18 мая совместное заседание высшего и генерального советов партии", — сказал Грызлов по итогам заседания бюро высшего совета ЕР, прошедшего в понедельник.

Он также коснулся обострения международной обстановки. Оно, по мнению Грызлова, "абсолютно искусственное, специально созданное нашими зарубежными оппонентами".

"Страны Запада, страны НАТО выступают с новыми провокациями, потому что остро чувствуют потерю своего контроля над глобальной экономикой и международной политикой. Мир меняется, и все очевиднее потеря позиций тех западных государств, которые были уверены в своей избранности. В этом базовая причина и вводимых санкций, и начатых торговых войн, будь то против России, против Китая или других суверенных государств", — считает председатель высшего совета партии.

По его мнению, в настоящее время "разворачивается конкуренция за будущее лидерство", и "Россия способна уверенно ответить на новые вызовы и гарантировать себе позиции лидера".

"Наша партия уже развивает такое сотрудничество, и будет его продолжать", — сказал Грызлов.

Он добавил, что в конце апреля предстоит рабочий визит делегации ЕР в Казахстан.