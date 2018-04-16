Эксперты рассказали о возможных перестановках в администрации президента

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Кадровые и структурные изменения после инаугурации президента РФ Владимира Путина ожидаются не только в правительстве, но и в администрации главы государства: основные перемены коснутся экономического блока, особый статус может получить помощник по экономическим вопросам, не исключено, что среди новых советников президента будут представители его избирательного штаба или Алексей Кудрин, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Кроме того, политологи не отвергают идею об интеграции администрации президента и аппарата правительства.

Усиление экономического блока



По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, самые серьезные изменения, как в структуре, так и в кадровом вопросе, ожидаются в экономическом блоке администрации президента, что обусловлено и экономической ситуацией, и основными направлениями, заданными в послании Федеральному собранию.

"В целом экономический блок больше всего будет подвергнут изменениям, потому что основная часть повестки будет связана именно с экономикой… Экономический блок тесно связан с тем, какой будет кабмин… Помощник по экономическому вопросу может стать ближе к президенту, чтобы было прямое взаимодействие с ним", — отметил политолог.

Он пояснил, что экономический блок формируется по особым принципам, хотя формально администрация экономикой не занимается, так как это функция правительства, но такой контур есть, он записан за помощником президента по экономической политике.

Кроме экономического блока изменения могут затронуть и другие направления в работе администрации, считает Абзалов. "Очень интересный вопрос по информационному блоку, все, что касается СМИ, что будет с ней. Там есть ряд движений внутри, и вопрос не решен пока", — сказал он.

По мнению политолога Александра Конькова, изменения в администрации президента будут носить не локальный, а системный характер. Эксперт добавил, что послание президента, в котором он говорил о необходимости рывка, экономического развития страны, необходимости технологического обновления, развития цифровой экономики, обозначило те отрасли, где в первую очередь необходимы перемены. "Исходя из этого, будет происходить формирование соответствующих служб внутри администрации президента, потому что необходимо, чтоб здесь были передовые кадры, которые смогут держать руку на пульсе. В этом отношении важным направлением работы будет совмещение экономического блока и тех подразделений, которые работают по линии международного взаимодействия", — пояснил он.

Коньков подчеркнул, что в условиях тех политических кризисов, которые переживает РФ в отношении с западными державами, очень важно будет усиливать международную составляющую именно в экономическом сотрудничестве.

Интеграция с аппаратом правительства



Говоря о структурных переменах, Коньков также не исключил, что будет реализован план, о котором уже ходили слухи, — об интеграции администрации президента и аппарата правительства.

"Здесь важно, чтобы не было противоречий между исполнительной властью и президентским офисом, чтобы было единое видение решения тех задач, которые были даны в послании. Потому что мы помним, что ранее случались аппаратные скандалы, которые не шли на руку ни президенту, ни правительству, ни тем более развитию страны. Очень важно, чтобы весь аппарат работал слаженно в соответствии с той системой приоритетов и задачами, которые поставлены Путиным", — прокомментировал он вероятность такого объединения.

По словам Абзалова, обо всех структурных изменениях точно будет известно к маю. "Будет понятно, какая структура выстраивается, исходя из этого, будут договоренности, будут консультации различного уровня", — сказал политолог.

При этом аналитик отметил сильные позиции политического блока администрации президента, которые еще больше укрепились после проведения президентских выборов. "Если брать блок, например политический, судя по тому, как прошла избирательная кампания, то и у главы блока, и у блока в целом сильны позиции. Это замглавы администрации Сергей Киреенко и блок, который под ним – это управление внутренней политики и управление общественных проектов", — пояснил эксперт.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев напомнил, что еще до выборов президента глава администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко предлагали реформу госоргана, но потом решили, что лучше вернуться к этому вопросу после избирательной кампании, так как "коней на переправе не меняют", к тому же какие-либо структурные изменения до проведения главной выборной кампании были бы преждевременны.

"Но с учетом того, что результатами кампании все довольны, с учетом того, что руководство администрации президента полностью справилось с поставленными задачами, я думаю, у них сейчас может быть карт-бланш и на то, чтобы менять структуру, и на кадровые изменения", — отметил Калачев.

Новые люди или старая гвардия



Член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин не исключил, что в новую администрацию войдут представители избирательного штаба Владимира Путина. "Новые люди, скорее всего, появятся, и наиболее вероятный источник кадрового обновления – это, скорее всего, штаб. Но эта разумная кадровая осторожность, свойственная Путину, снова о себе заявит. Он привык работать с людьми, которым он доверяет и которые показывают определенный результат. Но кадровый консерватизм не означает отсутствие перемен", — пояснил политолог.

По словам Абзалова, массового перехода кабинета министров в администрацию президента, как это было в 2012 году, сейчас не ожидается. "Перебираться из правительства в администрацию было свойственно, скорее, для предыдущего политического цикла. Во-первых, это было связано с тем, что президент из кабмина пришел, поэтому туда десантировали много людей, также частично управляющий контур туда пришел, но в ближайшее время таких почетных должностей массово ожидать не стоит", — отметил он.

При этом эксперт не исключил появление в администрации бывшего министра финансов. "Открытый вопрос, будет ли как-то входить в эту систему Кудрин", — сказал он.

Эту же возможность гипотетически допустил и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, хотя отметил, что, по сути, Кудрин и так является советником Путина. "Может быть в имиджевом плане ему это добавит, как-то укрепит его положение в аппаратном плане, но в плане влияния, это вряд ли что-то добавит или убавит, потому что его мнение и так доходит до Путина… Хотя я не исключаю, что он может войти в администрацию в рамках помощника или советника", — полагает эксперт.