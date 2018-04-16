Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей

НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уволил четырех заместителей губернатора региона, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

Глава Кузбасса освободил от должности Алексея Кожевина, Валерия Цоя, Елену Жидкову и Дмитрия Кудряшова.

Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой – замгубернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный комплексы.

Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который покинул пост на фоне трагедии в Кемерово. Там при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.