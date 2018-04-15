Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс

НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что предложение возглавить Кемеровскую область после ухода в отставку Амана Тулеева было для него "полностью неожиданным", но он согласился не раздумывая и сразу же приступил к исполнению обязанностей главы региона.

"Для меня в тот момент предложение было полностью неожиданным. Предложение о назначении поступило и я сразу с ним тут же согласился, и приступил к исполнению обязанностей. Я не размышлял в тот момент", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда", которое прозвучало в эфире в воскресенье.

Чиновник сообщил, что в момент назначения не думал о том, что может встать во главе Кузбасса, так как все его мысли были сосредоточены на помощи семьям погибших и пострадавшим в трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и на том, как сделать, чтобы подобного не повторилось.

"Я не думал о том, что может произойти. Мы работали все, как одна команда, у каждого были свои обязанности, все очень сопереживали и каждый занимался своим делом. В этих трагических событиях у меня была своя зона ответственности, вся команда обладминистрации занималась только этим", — сказал он.

Цивилев отметил, что заранее ничего не знал о планируемом назначении, а на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля в должности генерального директора угледобывающей компании "Колмар" разговор шел именно о достижениях и развитии компании. "Встреча была связана именно с этим, а не с назначением", — сказал он.

Врио губернатора также сообщил, что при создании своей команды управленцев будет опираться в первую очередь на жителей Кузбасса и только тогда, когда компетенций не будет хватать, намерен привлекать специалистов из других регионов.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 64 человека. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.

По числу жертв пожар в ТЦ "Зимняя вишня" — один из крупнейших в России за 100 лет.