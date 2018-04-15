Россия готова сотрудничать с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии странам Лиги арабских государств отметил, что РФ готова развивать взаимодействие с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности, сообщается на сайте Кремля.

"Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ* в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач", — сказал Путин.

Саммит ЛАГ пройдет в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

Президент РФ подчеркнул, что встреча проходит на фоне непростой ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке, обстановка требует от международного сообщества совместных усилий и повышает востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств.

Путин в телеграмме также заявил, что следует продолжать борьбу с терроризмом "при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности арабских государств". "Исходим из того, что на Ближнем Востоке долгосрочная нормализация обстановки невозможна без фундаментального решения палестинской проблемы", — сказал лидер РФ. Он отметил, что все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе.

В завершение президент РФ выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество между Россией и ЛАГ отвечает общим интересам государств, а кроме этого, оно обеспечит упрочение мира и стабильности.

* Террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в России

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