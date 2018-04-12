Косачев не считает, что при Помпео отношения России и США ухудшатся

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Назначение Майка Помпео госсекретарем США не означает ухудшения отношений Москвы и Вашингтона, глава госдепартамента играет важную, но не решающую роль в этом вопросе, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Он также предупредил США об опасности ужесточения политики против РФ — "лучше все же не пробовать".

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил ранее, что время мягкой политики Соединенных Штатов в отношении РФ прошло, но дипломатия продолжится. При этом он добавил, что вовсе не является "ястребом" во внешней политике и что война для него — крайняя мера.

"Заявления претендующего на должность главы американской дипломатии Майка Помпео о том, что с "мягкой" политикой в отношении России отныне будет покончено, разумеется, нужно рассматривать в том контексте, в котором они говорятся: экс-директор ЦРУ должен пройти жернова конгресса для утверждения в должности, а там сейчас главный критерий – безупречная "анкета" по России", — написал сенатор в Facebook. "Беспощадность к врагам рейха", как в известном кино — чем жестче высказывания, тем больше шансов на утверждение, добавил он.

"Поэтому считать, что с приходом нового госсекретаря точно будет хуже, не совсем правильно, и так уже отношения пробили очередное "дно", — написал Косачев, отметив, что персона госсекретаря здесь играет важную, но не решающую роль. "Внешнюю политику США теперь "цензурирует" множество инстанций, от конгресса до генпрокурора", — пояснил политик.

"Единственное, что, конечно, удивляет – что Помпео и правда может искренне верить, будто до сих пор политика США в отношении России была "мягкой", — написал Косачев.

Сенатор напомнил, что в экономической сфере именно США долгое время блокировали вступление России в ВТО, чтобы РФ не могла воспользоваться ее механизмами для преодоления искусственных ограничений Соединенных Штатов по доступу компаний на американский рынок.

"Ну а дальше уже пошли санкции, которые на днях переросли в полномасштабную экономическую агрессию. И вот на этом фоне будущий лидер американской дипломатии говорит, что, мол, пора прекращать быть мягкими с Россией", — отметил парламентарий.

Не лучше обстояли дела и по другим направлениям двусторонних отношений, полагает политик. "Видимо, жестче только "политика" Наполеона и Гитлера, но лучше все же не пробовать", — заключил Косачев.

Комитет сената США по иностранным делам рассмотрит в четверг кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.