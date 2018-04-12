Депутат рассказал, зачем США пытаются противостоять России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США создают сложности РФ, чтобы в перспективе иметь возможность поставить под вопрос ее существование, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил ранее, что время мягкой политики Соединенных Штатов в отношении РФ прошло, но дипломатия продолжится. При этом он добавил, что вовсе не является "ястребом" во внешней политике и что война для него — крайняя мера.

"США продолжают профилактировать Российскую Федерацию и создавать ей максимально большие сложности в социально-экономическом развитии с тем, чтобы иметь возможность не только подорвать наши военные возможности, наш ядерный потенциал, но в перспективе иметь возможность поставить под вопрос само существование Российской Федерации", — сказал Новиков РИА Новости.

По мнению парламентария, "истерия" вокруг России необходима и для того, "чтобы оправдать огромные вливания в оборонно-промышленный комплекс, для того чтобы продолжать обогащать американскую олигархию".

"Поэтому здесь и реальная борьба с Российской Федерацией, и возможность получить новые субсидии для ВПК, за которым стоят интересы крупнейших транснациональных корпораций, имеет место", — пояснил он.

Куда заведет весь мир стремление США достичь своих целей, остается вопросом, считает Новиков.

"Идет речь об очень серьезной игре с огнем, но при тех экономических и военных возможностях, которые у США есть, они могут себе позволить, к сожалению, такого рода игры", — заключил он.