Россия высоко ценит политику нейтралитета Австрии, заявил Путин

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики Йоханнес Айгнер на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики Йоханнес Айгнер на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва высоко оценит политику нейтралитета Австрии и ее сбалансированную позицию по многим вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

"Отношения между Россией и Австрией имеют богатую историю и развиваются в плодотворном, дружественном ключе", — сказал Путин.

По его словам, это подтверждают итоги недавнего рабочего визита в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"В России высоко оценивают политику постоянного нейтралитета Австрии, ее сбалансированную позицию по актуальным вопросам европейской и мировой повестки. В июне исполняется 50 лет с начала поставок в Австрию природного газа из нашей страны. Тогда был дан старт не подверженному политической конъюнктуре масштабному энергетическому проекту. Его реализация обеспечивала и обеспечивает надежный экспорт российского газа европейским государствам, гарантирует их энергобезопасность", — подчеркнул президент РФ.