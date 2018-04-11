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Политика

Медведев отчитался в Госдуме о нерешенной проблеме России

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Отчет правительства перед Государственной Думой (63)
17:2011.04.2018
(обновлено: 17:30 11.04.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в заключительной части своего отчета перед Госдумой рассказал о дискуссии по поводу пенсионного возраста и об отсутствии денег на дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда; о действиях по защите российских компаний от новых санкций США депутаты его не спросили

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вопросы депутатов Медведеву в ходе отчета в основном касались экономики
Медведев в среду выступил с последним отчетом нынешнего состава правительства, 7 мая, после вступления президента РФ Владимира Путина в должность на новый срок, кабинет министров уйдет в отставку. Первая часть отчета в основном касалась успехов экономики РФ — как сказал Медведев, санкции и обвал финансовых рынков не имели катастрофических последствий для российской экономики, страна развивалась. Премьер-министр признал, что острейшей проблемой страны является бедность.

Новая пенсионная реальность

Председатель правительства заявил, что вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели. "Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт: отчет Медведева слабо коррелируется с посланием Путина
Вопрос повышения пенсионного возраста в РФ связан со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, заявил Медведев.

По его словам, не закрыт вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. В этом контексте премьер вспомнил свою бабушку. "Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя", — сказал Медведев.

Проблему бедности, как сказал премьер, необходимо решать комплексно, и не только путем увеличения МРОТ, поскольку на это нет достаточных средств. "Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России, об этом и президент страны говорил в послании Федеральному собранию. Те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они пока не являются достаточными, но эти шаги должны быть комплексными — невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев перед выступлением с отчётом о результатах деятельности правительства РФ за 2017 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Володин поблагодарил Медведева за ориентацию на тесную работу с парламентом
Премьер добавил, что правительство приступало к разрешению этой проблемы еще в начале 2000-х годов, когда к категории бедных относилось до 30 миллионов человек. По его словам, в настоящий момент за чертой бедности находятся около 20 миллионов граждан.

Медведев заявил, что задолженность по зарплатам на обанкроченных предприятиях в России является сегодня проблемой, однако майские указы Путина будут находиться на контроле у правительства.

Вопросы депутатов

Депутаты Госдумы в ходе отчета Медведева о работе правительства задали ему 22 вопроса, большинство из них касались экономики, в меньшей степени — социальной сферы, образования, при этом никто из парламентариев не затронул ситуацию на финансовом рынке.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медведев продолжит руководить кабмином в ближайшие годы, считает политолог
Правительственный отчет в Госдуме проходил на фоне негативной экономической ситуации в связи с введением США новых санкций. На торгах в России и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдался коррекционный рост, однако рубль продолжал слабеть, хотя цены на нефть продолжали расти.

Большая часть вопросов, а именно 16, была посвящена экономической тематике, еще два — спорту и образованию. Кроме того, два вопроса относились к социальной тематике. Двое парламентариев спросили премьера о проблемах, касающихся сферы недвижимости и безопасности.

Депутаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также двое независимых парламентариев задали премьеру более двух десятков вопросов, которые касались проблем долевого строительства, повышения пенсионного возраста и НДФЛ, пособий по уходу за ребенком после 1,5 лет, поддержки отечественной промышленности, обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, а также обучения в РФ на национальных языках.

Задача нового кабмина

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев
Медведев заявил, что изменения в макроэкономической политике государства являются задачей нового правительства РФ, при этом премьер не стал комментировать возможность новых подходов к экономическому росту и налоговой политике.

Он призвал в будущем уйти от модели долевого строительства.

Правительству и Госдуме необходимо законодательно определить понятие самозанятых, добавил Медведев.

Изменение ставки подоходного налога в России или переход к прогрессивной шкале надо взвесить, введение такой шкалы может ударить по среднему классу, но появление ее элементов в российской налоговой системе возможно, заявил премьер.

По его словам, необходимо пересмотреть пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Он добавил, что все демографические инициативы, с которыми выступил президент страны, будут реализованы, это позволит поддержать рождаемость в РФ в весьма сложный демографический период.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Правительство уйдет в отставку после инаугурации президента
Правительство РФ намерено продолжать политику стимулов и поддержки молодых людей, готовых трудиться в российском оборонно-промышленном комплексе, сообщил Медведев.

Он заявил, что задолженность по зарплатам бюджетников в России небольшая, ситуация управляемая и правительство за ней следит.

Законопроект о контрольно-надзорной деятельности, находящийся на рассмотрении в ГД, должен не допустить в будущем каких-либо провалов в этой сфере, полагает Медведев.

Законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях может вступить в силу 1 октября текущего года, сказал он.

Государство будет поддерживать закупку произведенной в России техники для сельского хозяйства, сказал премьер.

В защиту спортсменов

Дмитрий Медведев перед выступлением в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев: Россия быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия
Как сказал Медведев, власти РФ окажут и моральную, и иную поддержку российским спортсменам для защиты их интересов на всех площадках. Он отметил, что до сих пор нет мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета о недопуске российских атлетов на Игры в Пхенчхан.

"Это означает, что вокруг всей этой темы продолжаются какие-то не вполне понятные процессы, уже прошло очень много времени с момента постановления МОК, но его выдать нам боятся. Считаю, что это абсолютно несправедливое и политизированное отношение к нашей стране и нашим спортсменам", — сказал премьер.

Решения, принятые международными спортивными организациями по отношению к российским спортсменам, несправедливы и политизированы, заявил премьер. Медведев подчеркнул, что также несправедливым выглядит тот факт, что спортсмены были отстранены, даже когда обвинения в употреблении допинга не нашли своего подтверждения.

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Политика
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Дмитрий Зуев
Бабушку вспомнил...за 80 рублей можно было слетать на Чёрное море и пожить там две недели. За вашу пенсию с работой, и на кладбище не доедешь. Проблемы они решают.
17:25
11.04.2018
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