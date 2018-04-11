Медведев отчитался в Госдуме о нерешенной проблеме России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в заключительной части своего отчета перед Госдумой рассказал о дискуссии по поводу пенсионного возраста и об отсутствии денег на дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда; о действиях по защите российских компаний от новых санкций США депутаты его не спросили
Новая пенсионная реальность
Председатель правительства заявил, что вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели. "Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев.
По его словам, не закрыт вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. В этом контексте премьер вспомнил свою бабушку. "Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя", — сказал Медведев.
Проблему бедности, как сказал премьер, необходимо решать комплексно, и не только путем увеличения МРОТ, поскольку на это нет достаточных средств. "Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России, об этом и президент страны говорил в послании Федеральному собранию. Те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они пока не являются достаточными, но эти шаги должны быть комплексными — невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — сказал Медведев.
Медведев заявил, что задолженность по зарплатам на обанкроченных предприятиях в России является сегодня проблемой, однако майские указы Путина будут находиться на контроле у правительства.
Вопросы депутатов
Депутаты Госдумы в ходе отчета Медведева о работе правительства задали ему 22 вопроса, большинство из них касались экономики, в меньшей степени — социальной сферы, образования, при этом никто из парламентариев не затронул ситуацию на финансовом рынке.
Большая часть вопросов, а именно 16, была посвящена экономической тематике, еще два — спорту и образованию. Кроме того, два вопроса относились к социальной тематике. Двое парламентариев спросили премьера о проблемах, касающихся сферы недвижимости и безопасности.
Депутаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также двое независимых парламентариев задали премьеру более двух десятков вопросов, которые касались проблем долевого строительства, повышения пенсионного возраста и НДФЛ, пособий по уходу за ребенком после 1,5 лет, поддержки отечественной промышленности, обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, а также обучения в РФ на национальных языках.
Задача нового кабмина
Он призвал в будущем уйти от модели долевого строительства.
Правительству и Госдуме необходимо законодательно определить понятие самозанятых, добавил Медведев.
Изменение ставки подоходного налога в России или переход к прогрессивной шкале надо взвесить, введение такой шкалы может ударить по среднему классу, но появление ее элементов в российской налоговой системе возможно, заявил премьер.
По его словам, необходимо пересмотреть пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Он добавил, что все демографические инициативы, с которыми выступил президент страны, будут реализованы, это позволит поддержать рождаемость в РФ в весьма сложный демографический период.
Он заявил, что задолженность по зарплатам бюджетников в России небольшая, ситуация управляемая и правительство за ней следит.
Законопроект о контрольно-надзорной деятельности, находящийся на рассмотрении в ГД, должен не допустить в будущем каких-либо провалов в этой сфере, полагает Медведев.
Законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях может вступить в силу 1 октября текущего года, сказал он.
Государство будет поддерживать закупку произведенной в России техники для сельского хозяйства, сказал премьер.
В защиту спортсменов
"Это означает, что вокруг всей этой темы продолжаются какие-то не вполне понятные процессы, уже прошло очень много времени с момента постановления МОК, но его выдать нам боятся. Считаю, что это абсолютно несправедливое и политизированное отношение к нашей стране и нашим спортсменам", — сказал премьер.
Решения, принятые международными спортивными организациями по отношению к российским спортсменам, несправедливы и политизированы, заявил премьер. Медведев подчеркнул, что также несправедливым выглядит тот факт, что спортсмены были отстранены, даже когда обвинения в употреблении допинга не нашли своего подтверждения.