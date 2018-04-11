Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции, заявил посол

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Россия готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов в среду.
По его словам, российская сторона готова в кратчайшие сроки выйти и на договоренности об отмене виз для владельцев служебных паспортов. "Возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан", — добавил Ерхов.
Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.