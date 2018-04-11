МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В отчете премьер-министра России Дмитрия Медведева о работе правительства, с которым тот выступил в среду в Госдуме, чувствуется настрой на продолжение работы, но это в большей степени выступление "на злобу дня" в условиях сложной внешней конъюнктуры, а не разговор о проблемах и путях их решения, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Эксперт отмечает слабую корреляцию правительственного отчета с посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое было построено на идее прорыва. Отчет почти не содержит конкретных предложений, например, по новому составу кабинета министров, которому предстоит этот прорыв реализовывать, подчеркнул Миронов.

"Не получилось откровенного разговора о проблемах. Вот в чем дело. А они есть. Не в том дело, что нужно было только на негативе сосредоточиться. Конечно, нет. Естественно, достижения есть. Но в то же время разговора о проблемах и путях их решения практически не было. То есть это выступление не о шести годах работы, это выступление на злобу дня, в связи с тем, что сейчас, видимо, санкции, падает рубль, обвалились акции российских компаний", — сказал РИА Новости Миронов.

По его словам, он не заметил корреляции выступления премьера с посланием президента страны Федеральному собранию — "прежде всего, по вектору, по настрою". Послание, уточняет эксперт, было построено на идее прорыва, а "премьер не говорит ни о каких прорывах", и "получается, что он, по сути, реализует такой стагнационный сценарий".

Как полагает Миронов, Медведев мог бы озвучить какие-то предложения, например, по кадрам, обновлению состава кабинета министров. "Для прорыва нужна команда. Может быть, она будет даже под руководством Медведева, но в любом случае это какие-то другие люди", — считает он.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ, "главный смысловой упор пришелся не на отчет, не на описание картины — что было и что стало, а на то, чтобы описать нынешнюю ситуацию и показать ее как позитивную".

Миронов считает, что задачей премьера было не только отчитаться и рассказать о проблемах, а "прежде всего представить общую картинку, которая должна быть позитивной". "И она такой и получилась. То есть премьер максимально подобрал цифры и сопоставил их именно так, чтобы получилось, что во всех отношениях у нас нет кризиса, что у нас все хорошо", — полагает собеседник агентства.

В то же время, считает эксперт, если говорить о ситуации на данный момент, то она, по его мнению, кризисная, а если рассматривать ее по отношению к 2012 году, то она гораздо лучше. В этом смысле, отмечает он, "сравнение не имеет смысла". "Тем не менее оно было сделано, чтобы выдать в итоге хорошую цифру", — добавил Миронов.

При этом, по словам эксперта, в речи премьера "чувствуется настрой на продолжение работы". "Сам Медведев настроен на продолжение работы. Не чувствовалось, что он подводит итоги", — заключил собеседник агентства.

Правительственный отчет проходил на фоне негативной экономической ситуации в связи с введением новых санкций в отношении РФ со стороны Соединенных Штатов Америки. На этом фоне на торгах в России и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдался коррекционный рост, однако рубль продолжал слабеть, притом что цены на нефть продолжали расти.

Ранее Медведев уже предупредил депутатов о том, что предстоящий отчет не будет коротким, так как он расскажет не только о работе кабмина за последний год, но и "на протяжении шести лет — всего периода полномочий правительства". Кроме того, Медведев сказал, что этот отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая после вступления в должность президента в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия.