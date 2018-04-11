Медведев выступает с последним отчетом правительства перед отставкой 7 мая

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Санкции и обвал финансовых рынков не имели катастрофических последствий для российской экономики, страна развивалась, хотя бедность остается острейшей проблемой; новое правительство, которое будет назначено после инаугурации президента 7 мая, продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе.

Выступление Медведева в Госдуме заняло около полутора часов, среди данных о работе кабмина глава правительства назвал и дату инаугурации президента РФ Владимира Путина, который победил на прошедших выборах и стал главой государства на еще один шестилетний срок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что инаугурация президента пройдет в РФ 7 мая.

До и после 7 мая



Медведев начал свое выступление со слов о том, что этот отчет для нынешнего состава правительства последний. По словам премьера, 7 мая после вступления в должность Путина на новый срок, правительство, согласно конституции, уйдет в отставку. Новый состав кабмина, как сказал Медведев, продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки. "Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны", — заявил Медведев.

Санкции, финансовый кризис, обвал сырьевых рынков грозили для экономики РФ катастрофой, но Россия начала развиваться, заявил Медведев. По его словам, для России прошедшие шесть лет стали испытанием на прочность экономики, поскольку никогда ранее страна не получала столько сильных ударов одновременно.

Он отметил, что за шесть лет РФ прошла путь, на который другие страны тратили десятилетия, при том, что никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие.

Прошедшая шестилетка прошла под знаком масштабной стройки, отметил Медведев. Среди других успехов в социальной сфере Медведев назвал низкий уровень материнской и младенческой смертности.

Премьер пообещал, что кабмин окажет регионам поддержку для повышения зарплат в связи с ростом минимального размера оплаты труда. Бедность остается острейшей проблемой, сделанного за эти годы недостаточно, чтобы ее победить, также заявил Медведев.

За шесть лет Россия совершила прорыв в медицинских технологиях, сказал премьер. Страна перестала терять научные кадры, добавил Медведев. Экономика России готова к ответу на глобальные технологические вызовы, сказал он.

Самостоятельной отраслью должна стать ликвидация экологического ущерба, заявил Медведев. Другая задача властей – обновление общественного пространства, поскольку почти 80% жилого фонда — это однообразные микрорайоны с плотной застройкой, сказал Медведев.

Гордостью властей является российский агропромышленный сектор, добавил премьер.

Экономика России сегодня стала более современной и конкурентоспособной, она готова стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть, сказал Медведев.

В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, заявил Медведев. Поддержка российских регионов из федерального бюджета в этом году превысит 1,7 триллиона рублей, добавил он.

Экономическое противостояние с Западом



Не обошел премьер и тему санкций западных стран против РФ. В Европе и США России вопреки здравому смыслу упорно навязывают роль врага, стараются выдавить из мировой политики и экономики, заявил Медведев.

"Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо, иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество всегда выгоднее конфронтации. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной, но, к сожалению, это оказалось не так",- сказал он.

Последние решения администрации США, касающиеся экономики, — это попытка бороться с Россией путем недобросовестной конкуренции и ограничить развитие страны, но Россия справится с этим давлением, заявил премьер-министр.

Ответственный бизнес



Медведев призвал бизнес осознавать и нести ответственность за безопасность людей, чтобы избежать повторения трагедий аналогичных пожару в кемеровском ТЦ. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Медведев считает необходимым проведение консультаций с бизнесом, чтобы, не меняя курс на снижение административной нагрузки на предпринимателей, гарантировать безопасность людей.

Россия нуждается в современной, гибкой системе контроля и надзора, которая должна быть на 100% надежной, заявил он.