В мэрии Москвы заявили о приверженности позиции открытых выборов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы придерживается позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее глава Красносельского района столицы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин заявил в своем видеообращении, что намерен выдвигаться в мэры Москвы.

"В мэрии всегда придерживались позиции максимально открытых и равноправных выборов", — заявили в пресс-службе мэрии в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление политика.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.