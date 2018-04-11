Правительство приняло 25,7 тысяч постановлений и распоряжений за шесть лет

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российское правительство за шесть лет своей работы приняло 25,7 тысячи постановлений и решений, более 1,7 тысячи законопроектов было внесено в Госдуму, сообщила пресс-служба кабмина.

"С 8 мая 2012 года правительство России приняло 25717 постановлений и распоряжений. В Госдуму внесены 1749 законопроектов, из которых приняты парламентом и подписаны президентом России 1537", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество принятых за 6 лет социально-экономических решений превышает 27 тысяч, ключевые решения были приняты по 40 темам.

В частности, важные документы касались развития инфраструктуры и привлечения инвестиций, семьи и детей, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, доходов населения, строительства и ЖКХ, автомобильных дорог и безопасности движения, экологии и обращения с отходами. Кроме того, были подписаны постановления и распоряжения в области торговли, защиты прав потребителей, спорта, связи, малого и среднего предпринимательства, промышленности, судо- и авиастроения, поддержки несырьевого экспорта, космоса и развития Дальнего Востока и Байкальского региона.