Путин поручил Медведеву проанализировать выполнение "майских указов"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым поручил ему выяснить, почему не по всем направлениям удалось выполнить "майские указы" на 100%, сообщается на сайте Кремля во вторник.

На встрече Медведев рассказал, что будет содержаться в ежегодном отчете правительства перед Госдумой. Так, он заявил, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства.

"Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано. С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года", — говорится в сообщении.

Он отметил, что, несмотря на сложности, диспропорции, ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами. По словам премьера, это очень неплохой результат.

"Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать и вместе с коллегами это нужно обсуждать", — отметил Путин.

Медведев пообещал выполнить поручение.