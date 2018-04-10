Посол Израиля рассказал о приеме в российском МИД

Посол Израиля в РФ Гарри Корен у здания министерства иностранных дел РФ. 10 апреля 201

Посол Израиля в РФ Гарри Корен у здания министерства иностранных дел РФ. 10 апреля 201

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прошедшая во вторник встреча в МИД РФ была обычной регулярной беседой, заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Корен приглашен в министерство для обсуждения ситуации в Сирии и секторе Газа.

Встреча в МИД заняла чуть менее часа, передает корреспондент РИА Новости. Посол Израиля не стал комментировать ее итоги, заявив журналистам, что это была "обычная регулярная беседа".

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Политическое руководство и армейское командование Израиля не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.