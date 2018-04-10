Мэр Ялты ушла в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Ялтинский горсовет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Елены Сотниковой на основании заявления об увольнении по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
"Горсовет досрочно прекратил полномочия на основании поданного заявления", — сказала собеседница агентства.
Временно исполняющим полномочия главы администрации города назначен первый заместитель Алексей Челпанов.
Сотникова занимала пост главы администрации Ялты с декабря прошлого года.