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Политика

В оппозиции пока нет единодушия по праймериз перед выборами мэра Москвы

15:2710.04.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГолосование. Архивное фотоГолосование. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Партия народной свободы (ПАРНАС) во вторник заявила о готовности взять на себя обязательства по выдвижению или поддержке единого кандидата от демократических сил на предстоящих в сентябре этого года выборах мэра Москвы; между тем, единодушия в вопросе проведения праймериз среди представителей оппозиции все еще нет.

Ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков призвал оппозиционные партии провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра Москвы. Политик сообщил, что обращается к "Яблоку", ПАРНАС, "Гражданской инициативе", "Открытой России" и объявившему о намерении зарегистрировать свою партию Алексею Навальному с просьбой обязаться поддержать победившего на подобных праймериз кандидата в качестве единого кандидата от оппозиции.

Демократическая мобилизация

Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сурайкин планирует стать кандидатом на пост мэра Москвы
Во вторник пресс-служба ПАРНАС распространила заявление партии от имени ее председателя Михаила Касьянова. В партии убеждены, что демократы "могут и должны участвовать" в предстоящих выборах мэра столицы "при условии создания единой политической платформы и объединении своих усилий".

Для этого, как полагают в ПАРНАС, необходимы консолидация демократических сил — Партии народной свободы, "Яблока", Партии прогресса и "Гражданской инициативы", а также формирование общей политической повестки и выработка процедуры определения единого кандидата. В ПАРНАС считают необходимым и активное участие в этом процессе муниципальных депутатов Москвы, разделяющих демократические ценности.

"Партия народной свободы (ПАРНАС) готова взять на себя обязательства по выдвижению и/или поддержке на выборах единого кандидата, который будет определен по результатам процедур, согласованных между всеми участниками демократической коалиции", — говорится в заявлении, где отмечается, что действующий от имени всех демократических сил кандидат "обеспечит мобилизацию на участие в выборах и наблюдение за выборами максимального количества сторонников".

Праймериз для своих

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Зеленые" определились с кандидатурой на выборах мэра Москвы
Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин во вторник отметил, что пока не ясно, состоятся ли подобные праймериз.

"Пока идут очень долгие и сложные согласования, как организовать праймериз, и непонятно, удастся ли это сделать. Вчера прошло важное совещание на эту тему, но пока никакого понимания нет, потому что далеко не все потенциальные участники готовы к переговорам", — сказал Яшин РИА Новости.

Что касается участия самого политика в праймериз в случае их проведения, он отметил, что пока не готов комментировать эту тему.

Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, еще в декабре прошлого года представивший проект своей предвыборной программы на выборы мэра Москвы, в комментарии РИА Новости отметил, что партия планирует проводить собственные праймериз в преддверии этих выборов.

Подсчет голосов на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Я буду принимать участие только в праймериз партии "Яблоко", — подчеркнул Митрохин.

Это не первая попытка мелких оппозиционных партий объединиться, прошлый опыт не был успешен. Так, осенью 2017 года председатель ПАРНАС Михаил Касьянов предложил основателю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому, телеведущей Ксении Собчак и оппозиционеру Алексею Навальному обсудить создание коалиции в преддверии президентских выборов-2018. Буквально через несколько дней Касьянов признал, что его призыв проигнорирован, а "коалиционная конструкция участия демократов в предстоящих выборах на этот раз не складывается".

При этом Собчак публично высказалась в поддержку идеи объединения, призвав к этому и другие стороны. Явлинский признался, что не очень понимает, что Касьянов имеет в виду, а на вопрос о том, что он не стал даже обсуждать возможность создания такой коалиции, ответил, что "не успел, она прекратила свое существование".

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