В Госдуме рассказали, почему на заседании отключились микрофоны депутатов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Техническая проблема с микрофонами в зале пленарного заседания в Госдуме была связана со скачком напряжения, в настоящий момент всю систему звукообеспечения перезапустили и протестировали, сообщил РИА Новости источник в аппарате Госдумы.

Ранее в Госдуме в ходе пленарного заседания объявили вынужденный технический перерыв до 15.00 мск из-за проблем с микрофонами.

"Произошел скачок напряжения в сети, который вывел из строя систему звукообеспечения в зале пленарных заседаний. В настоящий момент всю систему перезапустили и протестировали — система полностью в рабочем состоянии", — сообщил собеседник агентства.